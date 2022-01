Drożejące herbicydy nakręcają nielegalną sprzedaż środków w sieci. Nie łam prawa!

I podaje, że litr jednego z tych popularnych środków do zwalczania chwastów kosztuje obecnie ponad 75 zł. - A rok temu ten środek kosztował około trzydziestu złotych - dodaje gospodarz i zaznacza, że są to ceny sprzedaży w legalnym sklepie.

Prof. dr hab. Marek Mrówczyński z Instytutu Ochrony Roślin - PIB twierdzi, że rosnące ceny środków zawierających glifosat to efekt m.in. tego, że jego rejestracja w Unii Europejskiej jest ważna do połowy grudnia 2022 r. Co dalej? Zdaniem profesora, jeśli Unia zgodzi się na dalsze jego stosowanie, to zapewne w ograniczonym zakresie - nie na krótko przed zbiorami. Problemy są także z dostawami.