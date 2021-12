Druhowie z Osia bez przerwy wypożyczają koncentrator tlenu. Starają się o więcej sprzętu

- Mamy nadzieję, że to urządzenie nigdy nie trafi do ciebie, ale jeśli zajdzie taka potrzeba, to na pewno je do ciebie przywieziemy i pomożemy jak tylko się da – deklarują na portalu zrzutka.pl

- Nasze działania od roku polegają na robieniu zakupów z żywnością oraz lekami osobom przebywającym na kwarantannach czy też z grupy wysokiego ryzyka. Dodatkowo transportujemy starsze osoby na szczepienia. Jedną z najważniejszych rzeczy jest bezpłatne wypożyczanie zestawów do tlenoterapii osobom chorującym na izolacji domowej. Dzięki naszemu wsparciu do zdrowia wróciło już kilkanaście osób. Problem w tym, że chorych jest coraz więcej, jak i potrzebujących tlenu!

Pierwszy koncentrator tlenu druhowie z Osia kupili na początku roku. Zrzutka na niego zajęła kilka dni.

- Urządzenie to od chwili zakupu pomogło już kilkudziesięciu osobom. Bez przerwy wypożyczane jest mieszkańcom powiatu świeckiego.

Do końca zbiórki zostały 104 dni, zachęcamy Państwa do udziału w tej akcji. Więcej znajdziecie na stronie: zrzutka.pl/7d9shr.