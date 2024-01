Duża awaria we Włocławku. Mieszkańcy ul. Przedmiejskiej od tygodnia bez ogrzewania i ciepłej wody!

W budynku przy ul. Przedmiejskiej 1 we Włocławku od tygodnia nie ma ogrzewania i ciepłej wody

Do naszej redakcji zwrócił się najemca jednego z mieszkań w budynku przy ul. Przedmiejskiej 1 we Włocławku. Poinformował o braku ogrzewania i ciepłej wody, przez co temperatura w jego mieszkaniu spadła do 11 stopni Celsjusza.