Na osiedlach Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej będzie więcej fotowoltaiki. Jakie ta spółdzielnia ma plany remontowe?

Z większych prac należy wymienić przede wszystkim montaż paneli fotowoltaicznych. W ubiegłym roku te prace rozpoczęły się. Miały być co prawda montowane jeszcze pompy ciepła, ale wzrost cen spowodował, że z pomp ciepła spółdzielnia na razie zrezygnowała. Będzie natomiast montowana fotowoltaika. - Wytworzony w ten sposób prąd posłuży do oświetlenia części wspólnych, takich jak klatki schodowe, natomiast nadwyżkę wyprodukowanej energii elektrycznej sprzedamy do sieci, a pieniądze uzyskane z tego tytułu zasilą fundusz remontowy danej nieruchomości - mówi Leszek Szarzyński, zastępca prezesa Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Jak każdego roku na osiedlach należących do WSM przewidziane są także roboty drogowe. I tak na przykład przy bloku przy ul. Ostrowskiej 38 będzie naprawiany chodnik, nawierzchnia drogi, podesty i schody. Remontowany ma też być chodnik i wejście do budynku przy ul. Słowackiego 2. Jak zapewnia Leszek Szarzyński, nowy trotuar ma być budowany od szczytu bloku przy ul. Żytniej 49 do ul. 14 Pułku Piechoty 6 vis a vis ciągu komunikacyjnego z zapleczem sportowo-rekreacyjnym należącym do Szkoły Podstawowej nr 2.