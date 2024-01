Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zazamcze" też zainwestuje w fotowoltaikę. Ale i w pompy ciepła

Zgodnie z planem remontowo-inwestycyjnym na ten rok, który przyjął zarząd, a zatwierdziła rada nadzorcza, na Zazamczu kontynuowana będzie termomodernizacja budynków mieszkalnych. Przewidziane do termomodernizacji są tym razem cztery bloki - przy Toruńskiej 71, Hutniczej 2 i 6 oraz Toruńskiej 69. W ramach tych prac zostaną ocieplone nie tylko ściany zewnętrzne, ale i stropodachy. Ponadto wymienione zostaną węzły ciepłownicze. Jak informuje zarząd spółdzielni, prace w ramach tych inwestycji zostaną wykonane przy wsparciu pieniędzy z funduszy europejskich przeznaczonych na poprawę efektywności energetycznej. Przewidywany koszt - 3 miliony 900 tysięcy złotych.

Pod koniec roku spółdzielnie mieszkaniowe przygotowują plany remontowo-inwestycyjne na następny rok. Te są więc na początku roku gotowe. Ostatnio pisaliśmy o tym, co planuje w zakresie remontów i inwestycji Włocławska Spółdzielnia Mieszkaniowa. A jakie najważniejsze zadania na najbliższe miesiące zaplanowały władze Spółdzielnii Mieszkaniowej „Zazamcze”?

W planie jest także montaż na kolejnych dachach budynków mieszkalnych fotowoltaiki. Instalacje fotowoltaiczne będą instalowane na blokach przy ul. Przyjemnej 4 i 4a, Toruńskiej 69, 71, 73, Hutniczej 6 i Rajskiej 8. W tych blokach przewidziany jest także montaż pomp ciepła wspomagających podgrzanie ciepłej wody użytkowej oraz jej cyrkulacji. Przewidywany kosz to 1 milion 76 tysięcy złotych. Ponadto w blokach, które już mają fotowoltaikę - przy ul. Toruńskiej 47, 63, Hutniczej 3 i Wienieckiej 12 też będą montowane pompy ciepła. Na to, jak przewidują władze spółdzielni, pójdzie około 320 tysięcy złotych.

W plan remontowo-inwestycyjny na ten rok są także wpisane remonty instalacji wodno-kanalizacyjnych. W ośmiu budynkach mieszkalnych planowana jest wymiana instalacji ciepłej i zimnej wody. W trzech blokach wymieniona ma być natomiast instalacja kanalizacyjna. Ponadto władze Spółdzielni Mieszkaniowej "Zazamcze" zapowiadają wymianę wodomierzy w 1720 mieszkaniach. To wszystko ma kosztować 1 milion 50 tys. złotych.

Najdroższe jednak inwestycje zaplanowane są w ciepłownictwie. W należącej do Spółdzielni Mieszkaniowej "Zazamcze" ciepłowni przewidziana jest budowa bloku wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem silnika gazowego o mocy cieplnej 1,2 MWt oraz mocy elektrycznej o mocy 1 MWe. Ponadto planowana jest budowa węzła dyspozycji mocy niezbędnego do połączenia i przekazania do sieci ciepła pochodzącego z przyłączonych źródeł. W planie jest też budowa instalacji odzysku ciepła z procesu technologicznego z pobliskiego zakładu RUN Chłodnia, z wykorzystaniem amoniakalnej pompy ciepła o mocy 1,2 MW.

Jak informuje zarząd spółdzielni, zaplanowane zadania inwestycyjne zostały zgłoszone do programu "Zeroemisyjny system energetyczny. Kogeneracja powiatowa", prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu uzyskania dofinansowania. Dotacja z tego programu może wynieść nawet 50 procent kosztów. A przewidziany koszt to, bagatela, aż 18,6 miliona złotych.