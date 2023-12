Duża choinka stanęła na starówce w Chełmnie. Tak wygląda teraz zimowe Miasto Zakochanych - zobacz zdjęcia

Piękna choinka już jest na chełmińskiej starówce.

- Tegoroczna choinka dotarła do nas z Gródka za Wisłą, ma niemal 15 m wysokości - informuje Piotr Murawski, wiceburmistrz Chełmna. - Czerwone kule to nowe bombki, są wykonane ze styropianu i pomalowane na czerwony kolor. W tym roku pojawi się również nowe oświetlenie na latarniach wokół rynku, jak również została przygotowana instalacja nad ulicą Grudziądzką. Nad Grudziądzką pojawiają się sznury z żarówek oraz bombki w trzech kolorach, podobne do tych na choince.