Dużo taniej dla klienta. Takie będą rewolucyjne zmiany w pożyczkach i chwilówkach 2023

Pozaodsetkowe koszty to, przypomnijmy, sumy odsetek zapłaconych jako wynagrodzenie za wypożyczony kapitał oraz opłat i prowizji pobieranych poza odsetkami.

Zmiany w chwilówkach i pożyczkach 2023

"Dziś 1000 zł chwilówki wziętej na 30 dni kosztuje 275 zł, a po zmianach to będzie tylko 50 zł. Pożyczka na 2000 zł kosztuje dziś aż 549 zł i to same koszty pozaodsetkowe, które wkrótce zmaleją przeszło pięć razy" - zapowiedział Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości.

Maksymalne koszty pozaodsetkowe pożyczek na poziomie 20 proc. oznaczają obniżkę dla kredytów konsumenckich o 35 proc.

To nie koniec zmian. Dodatkowe koszty, według zapisu Kodeksu cywilnego, w całym okresie spłaty pożyczki nie będą mogły być wyższe aniżeli 25 proc. całkowitej kwoty danej pożyczki. Z kolei w przepisach o kredycie konsumenckim przewidziano obniżenie limitu z obecnych 100 proc. do 45 proc. wysokości kredytu. Ma to na celu przeciwdziałanie tzw. rolowaniu kredytów.