Dużo większy eksport polskiej żywności. W czołówce jest mięso drobiowe

Niska wartość złotego, wysokie ceny żywności na świecie

Kupują głównie Niemcy

Gdyby wzrost polskiego eksportu mierzyć tylko w Unii Europejskiej, to byłby jeszcze wyższy i wynosił 30 procent. Kupują przede wszystkim Niemcy (wzrost o 26 proc.), Holendrzy (wzrost o 43 proc.), Francuzi (wzrost o 34 proc.), Włosi (wzrost o 20 proc.) i Czesi (wzrost o 34 proc.).

Wartość eksportu do krajów spoza Unii Europejskiej wzrosła o 20 procent. Do Wielkiej Brytanii o 26 proc., na Ukrainę - o 20 proc., do USA - o 29 proc., do Izraela o 43 proc. W czołówce sprzedawanych produktów również jest mięso drobiowe.