Tak się suszy owoce. Na świąteczne dekoracje i wigilijny kompot

Suszenie owoców rządzi się swoimi prawami. Instrukcji udziela Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, bazując na doświadczeniach gospodarzy z Wtelna w powiecie bydgoskim, których „brzad”, czyli owocowy susz, w 2019 roku został wpisany na listę produktów tradycyjnych: - Z jabłek usuwa się gniazda nasienne i kroi na plastry. Ze śliwek ręcznie usuwa się pestki, a od gruszek odcina nożykiem ogonki, wycina gniazdo kwiatowe i kroi na plasterki. Jabłka suszone są dwuetapowo. Pierwszy etap to podsuszanie produktu w temperaturze około 60 – 70 stopni C przez 1 - 1,5 godziny. Po wstępnym podsuszeniu następuje właściwe, które trwa przez około 3 - 4 godzin w temperaturze 70 - 95 stopni C. Odpowiednio wysuszone jabłka powinny uzyskać barwę delikatnie żółtą. Gruszki suszy się podobnie jak jabłka, ale końcowe suszenie odbywać się powinno w wyższej temperaturze około 95 - 110 stopni C. Natomiast śliwki suszy się w temperaturze między 40 - 60 stopni C przez około 5 - 7 godzin. Po wstępnym poduszeniu temperatura podnoszona jest do 90 - 110 stopni C na 2 - 3 godziny. Ususzone owoce pozostawia się na sitach do ostygnięcia i pakuje w próżniowe woreczki.