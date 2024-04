Dwa atrakcyjne weekendy na turystycznych szlakach w Kujawsko-Pomorskiem. Każdy może się wybrać!

Turyści z naszego regionu powinni być bardzo zadowoleni – w najbliższy oraz następny weekend szykuje się wiele ciekawych wycieczek pieszych i rowerowych.

W sobotę 20 kwietnia Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego im. Mariana Sydowa w Toruniu zaprasza mieszkańców miasta i regionu do udziału w kolejnej wyprawie krajoznawczo – pieszej w ramach popularnego cyklu „Wędrówki rodzinne z PTTK”. Spotkanie turystów o godz. 7.00 na dworcu PKP Toruń Główny, skąd o godz. 7.08 nastąpi przejazd do stacji kolejowej Gniewkowo. Wędrówka będzie przebiegała na trasie: Gniewkowo – Zajezierze, Suchatówka, z zakończeniem na Glinkach (20 km). Wyprawę poprowadzi przodownik turystyki pieszej PTTK Wojciech Pydyn. Henryk Miłoszewski, prezes OM PTTK w Toruniu, przybliża genezę jezior Starego i Nowego w pobliżu Suchatówki... To naturalny akwen wytopiskowy powstały w obniżeniu kompleksu Puszczy Bydgoskiej. Jezioro jako jedyne pochłaniało wody powierzchniowe z Obniżenia Gniewkowskiego. Woda z jeziora przemieszczała się podziemnie do Wisły, wydostając się na powierzchnię w rejonie Cierpic. W okresie dużej wilgotności wody jeziora podnosiły się i zalewały okoliczne pola uprawne.

W czasach króla Prus Fryderyka Wielkiego, tj. w 2. połowie XVIII wieku, przeciwdziałając temu zjawisku, podjęto decyzję o wykopaniu kanału, który odprowadzi nadmiar wód z Jeziora Starego do nieodległej na wschód kotliny międzywydmowej. Jej dno było położone niżej niż lustro wody Jeziora Starego i posiadało chłonną warstwę żwirową. Kanał Fryderyka prowadzi głębokim (dochodzącym do 18 metrów) przekopem wśród lasu na długości prawie 2 km. Z biegiem lat chłonność podłoża kotliny zmalała i spowodowała powstanie tzw. Jeziora Nowego. W roku 1904 Kanał Fryderyka odnowiono oraz wykonano 5 studni w dnie Jeziora Nowego. Pod koniec I wojny światowej (w 1917 r.) na Obniżeniu Gniewkowskim doszło do powodzi, która przyczyniła się do zalania pól uprawnych. W okresie międzywojennym, w 1924 roku, Kanał Fryderyka został pogłębiony, aby poprawić spływ wody. W latach 60. i 70. XX wieku ścieki odprowadzane z Gniewkowa zamuliły dno jeziora, co utrudniło wchłanianie wody. W okresach szczególnie intensywnych opadów nadmiar spływających wód powierzchniowych znacznie przekraczał możliwości retencyjne jezior Starego i Nowego.

Rajd rowerowy szlakami gminy Czernikowo

W niedzielę 21 kwietnia Klub Turystyki Kolarskiej „Przygoda”, Szkoła Podstawowa w Czernikowie wraz z Oddziałem Miejskim PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu zapraszają mieszkańców miasta i regionu do udziału w „XX Rajdzie Rowerowym szlakami Gminy Czernikowo”.

Spotkanie turystów o godz. 9.00 na parkingu pawilonu handlowego OBI, przy Szosie Lubickiej, skąd nastąpi wyjazd na trasę Toruń – Lubicz – Dobrzejewice – Obrowo – Czernikowo. Z Czernikowa, pod przewodnictwem dyrektora szkoły Dariusza Chrobaka, uczestnicy rajdu pojadą przez Witowąż i Pokrzywno do Włęcza.

We Włęczu zaplanowano zwiedzanie zabytkowej chaty kantora, dzwonnicy i cmentarza menonickiego, pokaz wicia płotu i wianków. W trakcie imprezy turystycznej będą obchodzone jubileusze: 160-lecie Szkoły Podstawowej w Czernikowie oraz 35-lecie nadania jej imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, które będą wzbogacone grami, zabawami, konkursami oraz poczęstunkiem. Łączna długość trasy do pokonania to 60 km (w tym powrót z Włęcza do Torunia). Rajd z Torunia i na powrocie poprowadzi przodownik turystyki kolarskiej PTTK Waldemar Wieczorkowski. Udział w całości imprezy jest nieodpłatny. Włęcz to osada nad Wisłą, wzmiankowana w 1. połowie XV wieku jako własność Jana, stolnika dobrzyńskiego – informuje Henryk Miłoszewski. W połowie XVI wieku należała do Jadwigi i Doroty, córek Andrzeja Sumińskiego. Potem weszła w skład dóbr Steklin, aby po jakimś czasie przejść do majętności Nowogródek.

W 1. połowie XVII wieku została zasiedlona przez osadników olenderskich. W 1702 roku, tak Włęcz jak i okoliczne miejscowości, zostały spustoszone przez wojska saskie. W 1848 roku we wsi utworzono kantorat kościoła ewangelicko – augsburskiego. Ciekawostki krajoznawcze: cmentarz menonicki założony w 1. połowie XVII wieku; budynek dawnego kantoratu wraz z ruiną dzwonnicy z 1. połowy XIX wieku; chaty drewniane typu olenderskiego oraz „ dobrzynki ” z XIX wieku.

„Kultura na świeżym” zaprasza na rajdy rowerowe

W sobotę 20 kwietnia projekt „Kultura na świeżym” zaprasza na wyprawy kobiece. Pierwsza tego roku wyprawa rowerowa odbędzie się na trasie Fordon – Nawra (przez Ostromecko i Skłudzewo, powrót przez Unisław) – w sumie to ok. 80 km.

Zbiórka o godz. 9.15 na rynku w Starym Fordonie.

* W niedzielę 21 kwietnia „Kultura na świeżym” zaprasza na wyprawę rowerową na trasie Czersk – Bydgoszcz. Uczestnicy „zahaczą” o cmentarz ofiar wojennych w Łukowie, by zobaczyć piramidę, a następnie pojadą do Zimnych Zdrojów, by poszukać źródeł Prusiny. A potem wzdłuż rzeki pojadą do Tlenia i dalej do Bydgoszczy, ok. 110 km.

Zbiórka o godz. 7.30 na dworcu Bydgoszcz Główna, odjazd pociągu Arriva o godz. 7.45. Organizatorka, Dominika Kiss – Orska, musi zgłosić przejazd do Arrivy, więc na wycieczkę obowiązują zapisy pod adresem: [email protected]

Eskapada z przewodnikiem 27-28 kwietnia

Zdecydowanie warto też przygotować się na poprzedzający tegoroczną majówkę weekend 27-28 kwietnia, który mieszkańcom i turystom z naszego regionu upłynie pod znakiem zwiedzania i poznawania okolic. Będą wycieczki, warsztaty, gry terenowe, rajdy piesze i rowerowe. Zapisy na wydarzenia w ramach dorocznej akcji Eskapada ruszają w środę 17 kwietnia o godz. 9.00 na stronie www.eskapada-z-przewodnikiem.pl - Eskapada to niecodzienne wydarzenia w ramach wyjątkowej akcji, którą organizujemy już po raz dziesiąty. To jakby mały jubileusz, więc chcemy w sposób szczególny podziękować organizatorom imprez i Wam, wierni uczestnicy za to, że jesteście z nami przez te wszystkie lata, że tworzycie niepowtarzalną atmosferę i Wasze własne Kujawsko-Pomorskie Konstelacje Dobrych Miejsc. Te miejsca i nasza Eskapada są właśnie dla Was, aktywnych turystów z fantazją– powiedział marszałek Piotr Całbecki.

Jak informuje Beata Krzemińska, rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, w przedsięwzięcie zaangażowało się ponad 70 organizacji, dzięki którym powstała bogata oferta ponad 110 wędrówek po całym regionie. Wśród tegorocznych nowości spacer po inowrocławskich Solankach, rajd rowerowy po Włocławku i okolicach, zwiedzanie Dzielnicy Muzycznej w Bydgoszczy, warsztaty piekarnicze w Muzeum Handlu Wiślanego w Grudziądzu i gra terenowa w Górznie (powiat brodnicki).

Warto też odwiedzić marszałkowskie instytucje kultury – Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, oddział Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej w Kłóbce, Olenderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce, Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku i Nieszawie, Pałac w Lubostroniu i Muzeum Etnograficzne w Toruniu. Koordynatorem akcji jest Urząd Marszałkowski, a partnerami Samorząd Przewodników Turystycznych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna oraz organizacje pozarządowe, gminy, uczelnie i przedsiębiorstwa z całego regionu.

