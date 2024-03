Krajeński Park Krajobrazowy wczesną wiosną - zobacz niesamowite zdjęcia! Co warto w nim zobaczyć?

Oprócz bydgoszczan w marszu przez uroczyska parku krajobrazowego uczestniczyło dwoje mieszkańców Tucholi oraz reprezentantka Brodnicy.

Wiosnę, owszem, znaleźliśmy w postaci wcześnie kwitnących kwiatów, ale też oznaki odchodzącej zimy tu i ówdzie oko przykuwały – zamarznięte o poranku mniejsze oczka wodne.

- Jestem zadowolony, że mogłem wam towarzyszyć. Pod kierownictwem doświadczonego przewodnika przeszliśmy ścieżkami, którymi na co dzień nie chodzę, więc tym bardziej mogą zaliczyć tę wyprawę do udanych. Choć nie ma co ukrywać, łatwo nie było, a chwilami było wręcz ekstremalnie, zwłaszcza na bagnach. Na otwartych przestrzeniach wiało, ale generalnie pogoda nam dopisała, było słonecznie – komentuje mgr inż. Krzysztof Wojtkowiak, dyrektor Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.