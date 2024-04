Wzrasta ryzyko spotkania z dzikiem. Wychodzą z lasu w poszukiwaniu pożywienia. Co zrobić, gdy spotkamy dzika?

„Spotkanie dzika na swojej drodze, nawet w mieście, to w ostatnich latach nierzadka sytuacja – szczególnie po zmierzchu. Wraz z początkiem wiosny, przychodzą też na świat młode dziki. A to sprawia, że szansa na spotkanie ich wzrasta” – przestrzega fundacja WWF Polska.

Dlaczego pojawiają pod domami

Chętnie też odwiedzają okolice naszych domów, ponieważ mają tu dostęp do łatwego i atrakcyjnego pożywienia. Resztki jedzenia, owoce, warzywa, a nawet obierki czy odpadki organiczne to smakołyki, na które chętnie skuszą się dziki. Przyzwyczajają się do tego i uczą takich zachowań swoje potomstwo. A to sprawia, że dla kolejnych pokoleń dzików taki sposób zdobywania pożywania staje się czymś normalnym – chętnie wychodzą z lasu.