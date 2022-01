Dwa badania techniczne starszych pojazdów? Taki jest plan w interpelacji posłów Koalicji Obywatelskiej

Sprawę jako pierwszy opisał portal motoryzacyjny Interii. Informacja spowodowała burzę na forach internetowych:

„Ja bym chciał aby każdy poseł dwa razy w roku przechodziła badania psychiatryczne- gromili posłów internauci”. „Wystarczy jeden, konkretny i to co dwa lata jak w Niemczech. W Polsce auta inaczej sie starzeją?”. „Jestem taksówkarzem. Mam nowy 2 letni samochód a na liczniku 100 tyś km. Z tymi badaniami to jakaś paranoja. Jak samochód będzie miał 4 lata to musiałbym robić dwa przeglądy. Mój sąsiad ma 7 letni samochód i niecałe 100 tyś km”. „Proponujemy alkomat przed każdym wejściem na salę plenarną”, „Tusku! Zapanuj nad swoją partią. Twoimi wyborcami są kierowcy!”.