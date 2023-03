Dwa śmiertelne wypadki w powiecie włocławskim. Nie żyją dwaj kierowcy w wieku 60 i 63 lat [zdjęcia]

Do pierwszego zdarzenia drogowego doszło we wtorek 14 marca 2023 roku w miejscowości Bilno w gm. Lubień Kujawski. Jak poinformował Mariusz Bladoszewski, oficer prasowy Straży Pożarnej we Włocławku, samochód osobowy z nieznanych przyczyn zjechał z drogi. Samochodem podróżowały dwie osoby: kobieta i mężczyzna, który był reanimowany. Niestety lekarz stwierdził zgon 60-latka. Kobieta, która z nim podróżowała nie potrzebowała Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Na miejscu działają służby, m. in. zastępy straży pożarnej z JRG Włocławek, OSP Kłóbka i OSP Lubień Kujawski.