Dwóch mężczyzn z powiatu brodnickiego na osiedlu Michałowo w Brodnicy uszkodziło 18 samochodów. Straty wyceniono na 80 tys. zł

W minionym tygodniu wandale nałożyli nieznaną substancję na powłokę lakierniczą 18 samochodów zaparkowanych na terenie prywatnej posesji na osiedlu Michałowo w Brodnicy. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy jeszcze w tym samym tygodniu ustalili, że podejrzanymi o dokonanie uszkodzeń wycenionych na blisko 80 tys. zł są dwaj mieszkańcy powiatu brodnickiego, 32-latek i 33-latek. Mężczyźni zostali zatrzymani 22 grudnia i jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia usłyszeli zarzuty uszkodzenia mienia, za co odpowiedzą przed sądem. Przestępstwo to zagrożone jest karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Rzecznik brodnickiej policji nie chciał zdradzić przy której ulicy doszło do tego zdarzenia oraz czy jest w tym miejscu prowadzona działalność gospodarcza.