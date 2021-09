Dwugłos o cenach prądu, gazu, węgla, czy ekogroszku. Co i ile podrożeje?

Będzie drożej, ale nie tak jak w innych krajach

Rozmowa z Bartłomiejem Derskim, ekspertem z portalu wysokienapiecie.pl:

Co powoduje, że trzeba płacić coraz więcej za prąd, gaz, węgiel, ekogroszek?

Po pierwsze decydują o tym czynniki globalne. I takie są też ceny energii, gazu, węgla - globalne. One rosną na całym świecie, bo teraz jest dużo większe zapotrzebowanie na wspomniane surowce. Wprawdzie koncerny energetyczne mają wynegocjowane długoterminowe umowy. Jednak, gdy trzeba kupić surowce z dnia na dzień, co się dzieje, to ceny są dużo wyższe. W pandemii spadło wydobycie i ceny były niższe. W tym czasie zbankrutowało kilka ważnych spółek węglowych w Stanach Zjednoczonych i zamknięto kopalnię w Chinach. Obecnie wydobycie i popyt się zwiększyły, co ma wpływ na ceny hurtowe i detaliczne. Przemysł się odbudowuje po pandemii i potrzebuje więcej paliwa. Kolejny czynnik to finansowy. Inwestorzy mają pieniądze, które lokują w nieruchomości, kryptowaluty, kruszce i właśnie paliwa, więc są droższe.