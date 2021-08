Ograniczenie handlu w niedziele i święta. Co może się zmienić?

Pytamy Jana Dopierałę i prof. Stanisława Gomułkę o ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Jest potrzebna?

Rozmowa z Janem Dopierałą, obecnie prezesem Międzybranżowego Związku Zawodowego Kujawsko-Pomorskiego Jako sekretarz Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ "Solidarność", razem z jej szefem Alfredem Bujarą, pracowaliście nad ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Jak pan ją ocenia z perspektywy czasu?

Ze społecznego punktu widzenia to bardzo pożyteczna ustawa. Mało kto wie, że wiele jej punktów powstawało u mnie w domu, w Bydgoszczy lub u Alfreda w Katowicach. W mieszkaniach konsultowaliśmy zmiany, pisaliśmy przemówienia do Sejmu. Pytałem nawet o opinie moje sąsiadki - matki, czy chciałyby pracować w niedziele. Szczerze? Ja nie znam ani jednego pracownika handlu, który byłby tej ustawie przeciwny. Przeciwnicy argumentują: w niedziele pracują policja, straż pożarna , lekarze, a dlaczego ci z handlu nie mogą?

Jest zasadnicza różnica, bo praca policjantów, strażaków czy medyków to służba, a etat w sklepie służbą jednak nie jest. Moja siostra jest zatrudniona w handlu i, zanim ta ustawa weszła w życie, rzadko się widywaliśmy w weekendy, bo ciągle była w pracy. Teraz częściej się spotykamy.

Mówi pan, że ustawa pomogła wielu kobietom, bo jednak większość pracowników handlu to panie.

Oczywiście, pomogła także wielu mamom samotnie wychowującym dzieci. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację w tygodniu, dziecko idzie do szkoły, a gdy wraca mamy nie ma, bo jest na popołudniówce. W niedziele, gdy mogliby spędzić razem czas, też jej nie ma. Kto ma wychować to dziecko? Ulica? Przepisy pomogły nie tylko matkom, ale całym rodzinom, które niedziele spędzają razem. Jednak pewnie są pracownicy handlu, którzy chcieliby pracować w niedziele?

- Tak, ale pod warunkiem, że mieliby dodatkowo płacone za ten dzień. Pojawił się też kiedyś głos o możliwości pracy w niedziele, ale tylko w jeden weekend w miesiącu, to znaczy z trzema pozostałymi wolnymi.

Sklepy omijają prawo udając pocztę. Co pan o tym myśli?

Trzeba uszczelnić prawo, nad czym obecnie trwają prace w Sejmie. Mnie jednak bardziej niepokoi coś innego. Od momentu wprowadzenia zakazu, w 2018 roku, sieci handlowe walczą, by został on zniesiony, skarżą na Polskę gdzie tylko się da. A ciekawe, że właśnie te korporacje u siebie w krajach mają sklepy zamknięte.

Rozumiem, że ustawa ma przeciwników, ale pomogła wielu osobom. Zbliżyła do siebie rodziny. Zresztą Polacy już zdążyli się do niej przyzwyczaić i zmienić swoje nawyki zakupowe.