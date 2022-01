Dyrektor szpitala w Grudziądzu: - Dodatki "covidowe" za listopad zostaną wypłacone do końca stycznia

Dyrektor Hoppe, podczas sesji Rady Miejskiej Grudziądza szczegółowo odniósł się do sprawy wypłat dodatków "covidowych". Wielokrotnie na naszych łamach poruszaliśmy problem braku ich terminowości spowodowanym - w ocenie NFZ-u - błędami bądź brakami w dokumentacji. Także radni domagali się wytłumaczenia nagminnie powtarzającej się sytuacji. Po ostatnich publikacjach szef "Biegańskiego" jak określa przeprowadził wśród swoich pracowników "akcję wyjaśnień". I powziął zdecydowane kroki. Wydał zarządzenie, które jasno precyzuje zasady i terminy składania niezbędnej dokumentacji przez "biały personel", aby prawidłowe druki w terminie można było wysłać do NFZ-u.

Zarządzenie "weszło w życie" 21. stycznia. - Eliminuje ono wszelkie wątpliwości co do terminów i sposobu kierowania do nas wszelkich danych aby nie było już żadnych problemów z wypłacaniem tych dodatków. W jednym z załączników tego zarządzenia jest grubym drukiem napisane, że "jeśli dokumenty nie zostaną dostarczone na czas, a przez to nie zostaną w terminie przekazane do NFZ-u z winy osób które nie dopełnią obowiązków wynikających z tego zarządzenia, będą stanowiły o odmowie wypłaty tego dodatku bowiem nie będzie możliwości jego wyliczenia i otrzymania pieniędzy na ten cel z NFZ-u" - cytuje dyrektor Hoppe.