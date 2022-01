Radni z Grudziądza komentują sytuację w szpitalu dotyczącą opóźnień w wypłatach pensji i dodatków "covidowych"

Walczą też... miesiąc w miesiąc o należne im dodatkowe wynagrodzenie właśnie za tę heroiczną fizycznie, ale także niesamowicie obciążającą psychicznie, pracę w strefie „brudnej”. „Pomorska” wielokrotnie pisała o tym, że są problemy z wypłatą dodatków „covidowych”. I kolejny raz medycy zwrócili się o interwencję w tej sprawie do naszej redakcji. Dodatki nie zostały im wypłacone za... listopad. NFZ twierdzi, że szpital przysłał błędną dokumentację, a dyrekcja że nie wierzy już w błędy, które wskazuje im NFZ.

Stawiają się na dyżury. Przebierają w kombinezony, gogle, przyłbice, rękawiczki. W takich strojach wkraczają do oddziałów „covidowych” by nieść pomoc i opiekę pacjentom zarażonym koronawirusem. W większości chorzy są w ciężkich stanach, pod respiratorami. Medycy z grudziądzkiego szpitala walczą na pierwszej linii frontu od początku pandemii - a zatem marca 2020 - z COVID-19. „Odprowadzają” tych, którzy przegrywają z tą ciężką chorobą na „drugą stronę”.

Tomasz Smolarek, radny Koalicji Obywatelskiej: - Sytuacja bez wątpienia jest niekomfortowa dla pracowników, którzy wszystkie swoje siły, wiedzę i umiejętności poświęcają ratowaniu życia i zdrowia chorych na COVID-19, a wynagrodzenie otrzymują z opóźnieniem. Osoby odpowiedzialne za przygotowanie dokumentacji do NFZ-u powinny dołożyć wszelkich starań, aby wszystkie świadczenia wpływały na konto pracowników w terminie. Dochodzi bowiem do sytuacji kuriozalnej, która w pandemii nie powinna mieć miejsca, tym bardziej że do opinii publicznej nie docierają oficjalne sygnały z innych placówek medycznych o tego typu sytuacji.