Medycy ze szpitala w Grudziądzu czekają na dodatki "covidowe" za... listopad. Są też problemy w wypłatą pensji za grudzień

Szpital w Grudziądzu nie dostarczył jeszcze do Funduszu dokumentów umożliwiających wypłatę dodatkowego świadczenia pieniężnego dla personelu medycznego za listopad 2021 r. Dokumenty przesłane przez placówkę wpłynęły do oddziału NFZ 23. grudnia zawierały błędy i wymagają uzupełnienia przez szpital - wyjaśnia Barbara Nawrocka, rzecznik prasowy NFZ w Bydgoszczy.

Przez trwającą pandemię, a co za tym idzie przekształcanie oddziałów w „covidowe” i delegowanie kadry do tych odcinków znacznie opóźniają się terminy przyjęć na planowe operacje. - Ogranicza nas…

Maciej Hoppe, dyrektor szpitala w Grudziądzu: - Po różnych doświadczeniach ja w błędy zarzucane nam przez NFZ nie wierzę. Jeśli mówiliśmy w poprzednich miesiącach o sytuacjach, które wynikały z kontroli czy weryfikacji prowadzonej przez Fundusz, to jedynym błędem, ale nie z winy szpitala było to, że Fundusz znajdował osoby, które „się powielały” w kilku miejscach i otrzymywały te dodatki też z innych placówek. To nie nasz błąd, gdyż tylko NFZ jest w stanie to stwierdzić.