Dyrektor szpitala w Grudziądzu, Maciej Hoppe zadaje pytania byłemu szefowi lecznicy, Markowi Nowakowi o zatrudnianie rodziny

- Czy prawdą jest, że żona Marka Nowaka była najlepiej zarabiającym ordynatorem? ( z danych szpitala, które media otrzymały do wglądu wynika, że w latach 2014-2016 rozbieżność zarobków w porównywalnych oddziałach wahała się od 15 do 38 tys. zł). Marek Nowak ripostuje: - Moja małżonka nie była najlepiej zarabiającym ordynatorem, dlatego że była ordynatorem oddziału dziecięco - młodzieżowego, była również konsultantem. Ponadto prowadziła dwie poradnie, gdzie system zarobkowania był ustawiony tak samo jak u innych lekarzy. Była także ordynatorem SOR-u dziecięcego. Po wyrzuceniu mojej żony, tylko dlatego że była moją żoną. Z trzech etatów żona zarabiała średnio tyle co ordynatorzy jednych oddziałów.

- Czy prawdą jest, że program informatyczny i jego wdrożenie powierzono firmie, której właścicielem był zięć Marka Nowaka. Od 2015-2018 oczywiście z pominięciem przepisów prawa zamówień publicznych i zarobiła w tym czasie od szpitala ponad pół miliona złotych?

Marek Nowak wyjaśnia: - Nie brałem udziału w przetargu firm, które startowały do tego zadania. Nie ja wybierałem firmę. Za to był odpowiedzialny dział zamówień publicznych. W momencie gdy firma mojego zięcia startowała do tego przetargu napisałem oświadczenia i złożyłem też meldunek do prezydenta miasta.