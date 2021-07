Marek Nowak kreśli dalszy los szpitala w Grudziądzu. Jak go widzi? Przypomina też list prezydenta Glamowskiego do personelu lecznicy

Poprzedni, wieloletni szef „Biegańskiego”, Marek Nowak podczas konferencji podzielił się własną wizją dotyczącą przyszłości lecznicy. I jest w niej radykalny: - Albo zostanie zmieniona dyrekcja i szpital pójdzie w dobrym kierunku restrukturyzacji finansowej i operacyjnej albo zacznie tak kuleć, że będzie sprawdzony do kilku oddziałów, a te nie dźwigną tego zadłużenia. Trzeba mieć szpital na odpowiednim poziomie, by móc to spłacać .

Marek Nowak podkreślił, że dodatki „covidowe” kończą się a wraz z tym także przyrost pieniędzy. - I co wtedy? Dyrekcja pewnie ustąpi, bo sobie z tym nie poradzi - uważa Marek Nowak. I dodaje: - Ale co zrobi właściciel szpitala, czyli prezydent Grudziądza? Przekształcić tego nie może w spółkę. To jest nierealne. By tak się stało najpierw trzeba spłacić zobowiązania albo długi może przejąć miasto, ale wtedy będzie musiało ogłosić upadłość.