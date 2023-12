Dyskusja o ustawie wiatrakowej. Łukasz Schreiber z PiS mówi o skandalu. Politycy PO zapewniają, że nie będzie wywłaszczeń

W konferencji w biurze PiS-u uczestniczył również Michał Krzemkowski, przewodniczący klubu PiS w sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego. Zapowiedziano skierowanie zawiadomienia do Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a także do prokuratury regionalnej "w celu zweryfikowania nowelizacji ustawy".

Przypomnijmy, że chodzi o zmianę przepisów, w myśl których odległość elektrowni wiatrowych od zabudowań ma być zmniejszona (obecnie jest to 700 m od zabudowań). Nowy projekt KO i Polski 2050 znalazł się w nowelizacji ustawy o wsparciu odbiorców energii. Projekt zakłada zamrożenie cen energii do czerwca 2024 roku.

Wrzutką na wrzutkę?

Poseł PO, Arkadiusz Myrcha odniósł się do poprzednich zmian w prawie, dotyczących inwestycji w farmy wiatrowe, a wprowadzonych jeszcze za rządów Zjednoczonej Prawicy. Odniósł się do trybu, w jakim zmieniono normę odległości z 500 metrów od zabudowań. - W trakcie drugiego czytania projektu ustawy, na samej końcówce, pan poseł Suski, chusteczka, karteczka papieru... zmieniał ręcznie odległości - mówił Myrcha. - I PiS to procedował. To była taka wrzutka na samym końcu procesu procedowania ustawy.

Odpierając zarzuty o nowej "wrzutce", tylko teraz dokonanej przez obecną większość parlamentarną - czyli o włączeniu przepisów dotyczących budowy elektrowni wiatrowych do projektu o dalszym zamrożeniu cen energii w Polsce - przekonuje, że obecnie jest to zupełnie "inne miejsce legislacyjne": - Mówimy już dzisiaj, w debacie publicznej o projekcie, który dopiero będzie procedowany.