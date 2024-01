Dyskusja w sprawie podwyżki opłat za dzierżawę gruntów miejskich w Inowrocławiu

Arkadiusz Fajok, który w najbliższych wyborach samorządowych zamierza ubiegać się o urząd prezydenta Inowrocławia krytykuję wprowadzoną pod koniec grudnia 2023 podwyżkę opłat za dzierżawę gruntów miejskich. Uważa, że bije ona w lokalny biznes.

Kandydat na prezydenta miasta przedstawił swój punkt widzenia w przesłanym do mediów stanowisku. Oto jego treść:

"Pełniący funkcję Prezydenta Inowrocławia Pan Wojciech Piniewski zarządzaniem z dn. 28 grudnia 2023r. nakłada na inowrocławskich przedsiębiorców podwyżki opłat za dzierżawę gruntu nie biorąc pod uwagę tego, że coraz trudniej małym firmom utrzymać się z prowadzonej działalności. Podniesienie o kilkanaście procent opłat za dzierżawę gruntów należących do miasta uderzy w przedsiębiorców, którzy i tak stoją dzisiaj przed wyzwaniami związanymi chociażby z nadal wysoką inflacją.

Moim zdaniem, ta decyzja to kolejny sygnał do potrzeby zmiany pokoleniowej oraz stylu zarządzania w Inowrocławiu. Jestem zdecydowanie przeciwny podnoszeniu opłat, które jedynie zniechęcają do aktywności gospodarczej mieszkańców Inowrocławia. Większe wpływy do budżetu miasta - TAK, ale przez rozwój i nowy kapitał. Przez takie decyzje demotywujemy bezpośrednio inowrocławskich przedsiębiorców do działania i rozwoju oraz podtrzymujemy ogólny pogląd, ze Inowrocław jest mało atrakcyjny dla potencjalnych inwestorów.

Jeśli zostanę prezydentem, podejmę decyzję o obniżce opłat za dzierżawę gruntów w Inowrocławiu. Jestem przekonany, że działania na rzecz aktywizacji gospodarczej w Inowrocławiu przyniosą zdecydowanie wyższe wpływy do budżetu miasta. Tylko poprzez takie inicjatywy jesteśmy w stanie zadbać o nowe miejsca pracy i stać się miastem atrakcyjnym dla przedsiębiorców".

Inowrocławski ratusz odpowiada Arkadiuszowi Fajokowi

Odpowiedź na sprawę poruszona przez Arkadiusza Fajoka, przygotowała Adriana Szymanowska, naczelnik wydziału komunikacji społecznej ratusza.

Czytamy tam: "Arkadiusz Fajok, który jakiś czas temu ogłosił się kandydatem na prezydenta, oburza się podwyżką opłaty za dzierżawę gruntów, obiecując jej obniżenia. A nic tak mało nie kosztuje, jak składanie obietnic bez pokrycia.

Bo obiecać można wszystko: niskie podatki i opłaty, nowe obiekty sportowe, bezpłatny transport publiczny - wystarczy tylko napisać "rozwój i nowy kapitał" i już mamy wszystko, co potrzebne do utrzymania na odpowiednim poziomie miejskich żłobków, przedszkoli i szkół, sfinansowania zadań opiekuńczych i socjalnych, remontowania zasobów mieszkaniowych, wspierania instytucji kultury, klubów sportowych i stowarzyszeń.

Dziwne, że autor tych obietnic nie dostrzega szkód, jakie przez osiem lat przedsiębiorcom i samorządom wyrządził PiS. Rozchwiany system podatkowy, wzrost składek ubezpieczeniowych, rekordowa inflacja, wzrost cen energii i gigantyczny spadek dochodów samorządów. To są rzeczywiste problemy Miasta i jego mieszkańców.

A obiecać przecież można wszystko..."

Kandydat na prezydenta Inowrocławia tłumaczy

To nie koniec dyskusji. Arkadiusz Fajok przygotowała bowiem komentarz do komentarza Urzędu Miasta Inowrocławia.

Napisał: "Komentarz Urzędu Miasta do mojego oświadczenia dotyczącego podwyżek opłat za dzierżawę gruntu świadczy o braku zrozumienia istoty problemu, a próba zrobienia z tego konfliktu politycznego jest nie do przyjęcia. Właśnie przez takie działania w ostatnich latach nasze miasto utknęło w miejscu zajmując niedawno jedną z OSTATNICH pozycji w rankingu miast, w których żyje się najlepiej.

W moim oświadczeniu wskazuję realne możliwości zaniechania podwyżek, co w efekcie ma podnieść atrakcyjność naszego miasta dla potencjalnych inwestorów, a co za tym idzie stworzenia nowych miejsc pracy i większych wpływów z podatków płacących przez dobrze prosperujących przedsiębiorców. Mówimy o problemie wyludniającego się miasta, o braku inwestorów, o młodzieży, która masowo opuszcza Inowrocław nie widząc tutaj żadnych perspektyw. Takie zarządzenia na pewno nie poprawią tego stanu. Wręcz odwrotnie, pogłębią problem.

Musimy wszyscy wreszcie zrozumieć, że nie mamy już czasu na brudną politykę. Musimy działać. Kilka miesięcy temu ogłosiłem swój start w wyborach jako kandydat niezależny i takim pozostanę. Dla mnie najważniejsza jest cała inowrocławska społeczność i działalność na jej rzecz poza wszelkimi podziałami. To znaczy, że jestem gotów na współpracę ze wszystkimi bez względu na opcję, którą reprezentują, a którym leży w sercu nasze miasto. Liczą się tylko realne pomysły i inicjatywy, których brakuje w Inowrocławiu, a świetnie funkcjonują w innych polskich miastach.

Po raz kolejny apeluję również, aby wielką politykę przenieść do stolicy. Ostatnie lata dobitnie pokazały, że nie jest nam ona do niczego potrzebna i tylko szkodzi oraz hamuje rozwój naszego miasta."

