- Działamy w cieniu, nie zabiegamy o zaszczyty - mówią seniorzy z Zielonki, laureaci konkursu na „Wolontariusza roku 2021 pow. bydgoskiego”

- Nasze koło liczy 51 osób, przeważają panie, ale panów też jest sporo i małżeństwa. Do „Wrzosu” należą nie tylko mieszkańcy Zielonki, także innych miejscowości z gminy Białe Błota: Trzcińca, Przyłęk, Ciela, jest też małżeństwo z Bydgoszczy. Jesteśmy otwarci dla każdego - informuje Krystyna Olejniczak, wiceprzewodnicząca koła.

To ona wraz z przewodniczącą Jadwigą Gajewską - Łyjak odbierała na gali w Bydgoszczy gratulacje i pamiątkową statuetkę „Wolontariusza roku 2021 powiatu bydgoskiego”.

Świetlica w Zielonce tętni życiem

Spotykają się w każdą środę w świetlicy wiejskiej w Zielonce. Od pięciu lat. Wcześniej seniorzy korzystali z gościny miejscowego przedszkola. - Gdy przyniosłam statuetkę wszyscy się ucieszyli. Przyjęli to radośnie. To zasługa i praca całego koła – podkreśla Jadwiga Gajewska - Łyjak. To ona założyła Koło Seniora w Zielonce i od ponad 14 lat jest jego przewodniczącą.