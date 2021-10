Myśliwi z diecezji bydgoskiej mają w gminie Osielsko swoje miejsce kultu. Jedyne takie w Polsce [zdjęcia]

Do Żołędowa zjeżdżają turyści, by zobaczyć odrestaurowany kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Jednak nie tylko oni są tu częstymi gośćmi. Przyjeżdżają też myśliwi

Duszpasterz myśliwych rzucił pomysł

Skąd pomysł sprowadzenia relikwii świętego do Żołędowa? Jak dowiadujemy się – pomysł rzucił przed laty ks. kan. Ryszard Pruczkowski, proboszcz parafii Bożego Ciała w Bydgoszczy, diecezjalny duszpasterz myśliwych i wielki przyjaciel tego środowiska. Na zaproszenie miejscowego nadleśnictwa przyjeżdża on do Żołędowa od lat odprawiać 3 listopada msze św. hubertowskie. Potem rozpoczynają się polowania. Nabożeństwa te, co roku gromadzą pracowników nadleśnictwa, działaczy wielu kół łowieckich, a także mieszkańców Żołędowa i okolic.