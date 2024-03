Przedszkolaki z Przyłęk znają już tradycje wielkanocne. Wiedzą też jak zrobić palmę. Dzięki seniorom

Wielkanoc po kujawsku

Po raz pierwszy za to gościła w szkole Krystyna Lewicka- Ritter, dziennikarka, regionalistka, autorka książki „W Kujawsko-Pomorskiem. Z Oskarem Kolbergiem pod rękę”. To ona podjęła się zadania przybliżenia dzieciom tradycji związanych z „Wielkanocą na Kujawach". I zrobiła to znakomicie. Przedszkolaki chętnie odpowiadały na jej pytania dotyczące m. in. pracy rolnika czy świątecznych zwyczajów

- Strój kujawski nosiła moja babcia i prababcia. Ja też go nosze, bo tradycja jest dla mnie ważna – podkreślała pani Krystyna demonstrując ludowe ubranie.