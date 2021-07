Dziechowo będzie miało strefę rekreacji z grillem, siłownią plenerową i mini boiskami

Siłownia plenerowa, miejsce do grillowania, czy mini boiska do gry w koszykówkę. Wszystko to powstanie w Dziechowie w gminie Sępólno Krajeńskie. Nowy teren rekreacyjny zastąpi dotychczasowy plac zabaw dla dzieci. Jest on mocno zniszczony, stąd potrzeba budowy zupełnie nowego obiektu.

- Powstanie tam plac wyłożony nawierzchnią tartanową, wiata rekreacyjna, miejsce do grillowania, siłownia plenerowa. Będzie też miejsce do gry w koszykówkę. Całość zostanie ogrodzona – wymienia burmistrz Sępólna Waldemar Stupałkowski.

Teren rekreacyjny w Dziechowie ma być gotowy najpóźniej w przyszłym roku. Będzie to obszar ogólnodostępny służący do spotkań i rekreacji.