"Dziecka do szkoły nie wpuścili", "Mamo, wypisz zaświadczenie o alergii". Rodzice strajkują, w internecie krążą wzory pism

- Dziś odprowadzałam córkę do szkoły. Jeden chłopiec podszedł do mnie i poprosił o pożyczenie maseczki, bo go do szkoły nie wpuścili. To jest jakaś kpina, żeby dziecka do szkoły nie wpuścili - opisuje jedna z mam na grupie rodziców na Facebooku. - Ja akurat miałam parę nowych jednorazowych, to mu dałam. Żądają od dzieci noszenia maseczek, to sami przynajmniej mogliby mieć parę sztuk zapasowych jednorazowych maseczek w razie takiej sytuacji, a nie dziecka nie wpuszczają do szkoły!!! Strasznie mi się zrobiło go szkoda. Dzieci tylko maja stres.