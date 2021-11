Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze: nowi członkowie. Kto już należy? Zdjęcia

Od stycznia 2012 roku Kujawsko-Pomorskie jest częścią Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. Regionalna sieć powiększa się, dołączyło do niej osiem nowych podmiotów - między innymi z naszego regionu. Aktualnie zrzesza 85 członków, którzy czerpią z lokalnej tradycji.

Przypomnijmy, właścicielem znaku „Dziedzictwo Kulinarne - Kujawy i Pomorze” jest marszałek województwa i to on nadaje certyfikaty oraz prawo do posługiwania się znakiem.