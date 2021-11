Restauracja "Starówka" i lodziarnia kawiarnia "Czarna Malina" z Brodnicy zostały członkami Dziedzictwa Kulinarnego Kujaw i Pomorza

Dziedzictwo Kulinarne Kujaw i Pomorza zrzesza producentów zdrowej żywności i restauracje serwujące najlepsze potrawy i dania w województwie kujawsko-pomorskim.

We wtorek, 9 listopada w Ostromecku uroczyste certyfikaty potwierdzające członkostwo w sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujaw i Pomorza otrzymali przedstawiciele ośmiu firm, w tym Restauracja "Starówka" i lodziarnia kawiarnia "Czarna Malina" z Brodnicy. Przypomnijmy, że Kujawsko-Pomorskie jest częścią Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego od stycznia 2012 roku. Właścicielem znaku "Dziedzictwo Kulinarne – Kujawy i Pomorze" jest marszałek województwa Piotr Całbecki i to on nadaje certyfikaty oraz prawo do posługiwania się znakiem.

Przypomnijmy, że w gronie członków Dziedzictwa Kulinarnego Kujaw i Pomorza są także inni producenci i restauracje z powiatu brodnickiego: