Dziekanaty na uczelniach w naszym regionie żyją swoim życiem - narzekają studenci

Na UMK - róznorodność

Zapytaliśmy służb prasowych skąd problem w Collegium Medicum, ale dotąd nie otrzymaliśmy odpowiedzi. W toruńskiej "jednostce macierzystej" godziny otwarcia dziekanatów są różne na różnych wydziałach . Na Wydziale Humanistycznym student może załatwić swoje sprawy od 9.00 do 13.00, jedynie w czwartki drzwi dziekanatu są dla studenta otwarte od 9.30 do 14.30. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda na Wydziale Matematyki i Informatyki Stosowanej, gdzie czas załatwiania spraw studenckich wyznaczono pomiędzy 11.00 a 14.00 (w piątki pomiędzy 11.00 a 15.00). Z kolei na Wydziale Prawa i Administracji dziekanat czynny jest od 9.00 do 14.00 lub od 9.00 do 13.00 (zależnie od dnia).

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku poszła na rękę studentom i choć przez większość tygodnia udostępnia dziekanaty do godziny 13.00 lub 14.00, to we wtorki sprawy załatwiać można do 17.00.