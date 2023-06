Dzięki temu trikowi z żelazkiem unikniesz plam na ubraniach. Tak wyczyścisz żelazko - będzie jak nowe!

Żelazko - kto i kiedy je wymyślił?

Żelazko, a w zasadzie prasowanie, ma długą historię. Już w starożytnej Grecji do prostowania materiału stosowano nagrzany wałek. Rzymianie używali natomiast rozgrzanego przyrządu w kształcie młotka. W Chinach już około VIII wieku n.e. używano do prasowania jedwabiu specjalnych rondli z rozpalonymi węglami w środku. Około XVIII wieku przyrząd do prasowania przybrał formę żeliwnego bloku z rączką do trzymania. Po nagrzaniu, np. na piecu, utrzymywał on przez kilka minut temperaturę wystarczającą do skutecznego prasowania. Z czasem żelazko zaczęło przypominać kształtem te dzisiejsze - miało trójkątnie zakończony czub z jednej strony i płaską krawędź z drugiej. Taki kształt ułatwiał prasowanie. Potem pojawiło się żelazko ze specjalnym pojemnikiem na wymienną żelazną sztabkę (tzw. duszę), którą rozgrzewało się przed prasowaniem w piecu. Było tez żelazko na węgiel drzewny, ale to rozwiązanie nie sprawdziło się, gdyż brudziło tkaniny. Oprócz węgla w takich żelazkach używano jako paliwa także denaturatu, benzyny, a nawet gazu. Gdy prąd elektryczny stał się łatwo dostępny, Henry W. Seely z Nowego Jorku zastosował do nagrzewania stopy żelazka właśnie prąd. Działo się to w roku 1882. I tak powstało żelazko elektryczne. Waga takiego urządzenia sięgała nawet - bagatela! - 7 kilogramów! Z czasem kolejni wynalazcy udoskonalali żelazko, aż osiągnęło taki wygląd i funkcje, jak obecnie.