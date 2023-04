Dzięki tym ulgom podatkowym możesz sporo zyskać w 2023 roku. Zyskasz nawet kilkaset złotych Justyna Trawczyńska

To już ostatnie dni aby rozliczyć się z urzędem skarbowym. Dzięki ulgom podatkowym nie tylko nie będziemy musieli dopłacać podatku ale w wielu sytuacjach można jeszcze sporo zyskać. Szczegóły na kolejnych zdjęciach >>> archiwum/zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (11 zdjęć)

To już ostatni dzwonek na rozliczenie się z urzędem skarbowym. Każdy podatnik ma czas do 2 maja, aby rozliczyć się z fiskusem. Jeśli tego nie zrobimy nasze zeznanie zostanie rozliczone automatycznie a to oznacza, że nie wszystkie należne nam ulgi zostaną naliczone. Zobaczcie co można odliczyć od podatku i zyskać pieniądze. Mamy dla Was małą ściągę.