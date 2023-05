Dzień Dziecka 2023. Do ukończenia 18-tki dziecko dostaje łącznie 108000 zł z 500+

Ponad 15000 dzieci urodziło się w rok w naszym regionie. Zanim staną się dorosłe, każde dostanie łacznie 108000 złotych „500 plus”. Chyba, że stawka wzrośnie.

Tradycyjny model rodziny to 2+2, czyli mama, tata i dwoje dzieci. W naszym regionie ustępuje on miejsca temu nowoczesnemu, tzn. 2+1. Rodzin z jednym dzieckiem jest bowiem w Kujawsko-Pomorskiem najwięcej: 202 tysiące. Domów, w których rodzice wychowują dwójkę jest 127,1 tys., a trójkę - 29,6 tys. Rodzin, które doczekały się przynajmniej czworga dzieci, żyje w regionie 9 tys. W sumie rodzin z dziećmi mieszka na naszym terenie 367,7 tys., a bezdzietnych - 185,9 tys. Tak wynika z danych Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy. Ostatnio na świat przychodzi więcej chłopców. - W 2022 roku w województwie kujawsko-pomorskim urodziło się 15061 dzieci. To 7776 chłopców i 7285 dziewcząt - mówi Michał Cabański z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Badań Regionalnych.

Wypłata małolata

Zanim maluch stanie się pełnoletni, może liczyć nie tylko na kieszonkowe od rodziców czy dziadków. Swoje pieniądze też dostaje - i to regularnie. To „500 plus” każdego miesiąca. Przez pierwszych 18 lat otrzyma z tego tytułu łącznie 108 tys. zł. To przy założeniu, że kwota się nie zwiększy (nie uwzględniliśmy tutaj zapowiadanej od nowego roku podwyżki świadczenia do kwoty 800 zł). Za tyle można kupić kawalerkę na rynku wtórnym, 1800 lalek barbie (jedna jest za 60 zł), 9000 resoraków (pojedynczy kosztuje 12 zł), luksusowy samochód – już nie zabawkowy - prosto z salonu lub opłacić czesne na Harvardzie w USA, ale tylko na pół roku.

Wielu rodziców podkreśla natomiast, że nie wystarcza im w tym roku na drogie prezenty na Dzień Dziecka. Ich słowa znajdują potwierdzenie w nowym raporcie, przygotowanym przez UCE RESEARCH i Grupę SkipWish. - Niemal co czwarty ankietowany zamierza przeznaczyć od 50 do 100 zł na prezent dla jednego dziecka z okazji Dnia Dziecka – informują autorzy opracowania. - Z kolei 15 procent uczestników sondażu chce na ten cel wydać od 100 do 150 zł. 12 procent nie będzie w ogóle obchodzić tego święta.

Gwiazdorska obsada

Matki i ojcowie żartują: - Dzień Dziecka to nie gwiazdka, a my nie jesteśmy gwiazdorami, żeby zostawiać drogie prezenty pod choinką.

Eksperci, już na poważnie, nie są zaskoczeni wynikami badań.

- Oszczędzamy, choć relatywnie akurat najmniej, na dzieciach - zaznacza Marek Zuber, ekonomista. - Wydatki nie są małe, biorąc pod uwagę obserwowaną redukcję konsumpcji, związaną ze spadkiem realnych wynagrodzeń i wyższymi stopami procentowymi. Prawdopodobnie 500 plus też ma tu znaczenie. Większość rodziców uważa, że powinny to być pieniądze przeznaczone na dzieci, również na prezenty dla nich, ale to świadczenie nie jest już tyle warte, co na początku programu.

Oszczędzanie od małego

1 czerwca kojarzy się z obdarowywaniem dzieci upominkami, a nie prezentami. Poza tym, inflacja cieniem się kładzie. - Biorąc pod uwagę aktualny poziom cen, Dzień Dziecka będzie raczej symboliczny pod kątem prezentów - sądzi Maciej Tygielski, ekspert Grupy SkipWish. - Kluczowymi czynnikami są tu rosnąca inflacja oraz to, że konsumentom coraz bardziej zależy na oszczędzaniu, nawet kosztem własnych dzieci. Wyboru zakupów w przedziale 50-100 zł najczęściej dokonują osoby w wieku 55-65 oraz 25-34 lat, które miesięcznie zarabiają do 3 tys. zł netto.

Jak mama z tatą nie mają pomysłu, co wręczyć dziecku z okazji jego święta, niech ofiarują mu czas.

- Dzieci czują, że rodzice je kochają i rozumieją, ale chcą częściej przebywać z rodzicami - mówił Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka. - Brak czasu zaczyna im ciążyć. My jesteśmy zbyt zajęci zarabianiem, karierą i obowiązkami, a one po prostu chcą być częściej z nami.

