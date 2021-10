Dzień Edukacji Narodowej 2021 w Sępólnie Krajeńskim. Wręczenie Nagród Burmistrza [zdjęcia, lista nauczycieli]

Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Sępólnie odbyły się 13 października w sali sesyjnej urzędu miejskiego. Nagrody Burmistrza Sępólna otrzymało 9 nauczycieli i 3 pracowników administracji i obsługi ze szkół i przedszkoli gminy Sępólno. Włodarz miasta wręczył im listy gratulacyjne i kwiaty. Na konto pedagogów i pracowników trafiła też nagroda pieniężna.

- Gratuluję wszystkim. Z okazji święta nauczycielom i pedagogom chciałbym podziękować przede wszystkim za pracę, jaką wykonujecie dla sępoleńskiej oświaty i życzyć samych sukcesów, zadowolenia i satysfakcji oraz życzyć pozytywnych perspektyw na przyszłość, by sępoleńska oświata się rozwijała. Jestem pod wrażeniem waszych osiągnięć, bo one daleko wykraczają poza obowiązki, które wynikają z karty nauczyciela. A to świadczy o tym, że postrzegacie oświatę szerzej niż tylko zwykły obowiązek. Za to serdecznie dziękuję- powiedział burmistrz Waldemar Stupałkowski.