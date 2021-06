Dzierżawca, który według mieszkańców powiatu wąbrzeskiego zaorał drogę tłumaczy nam, że tylko ją wyrównał

Dzierżawca, który według mieszkańców powiatu wąbrzeskiego zaorał drogę tłumaczy nam, że ją wyrównał, bo chce uregulować kwestie prawne

Dzierżawca, który według państwa Ciechackich zaorał drogę, czyli pan Zbigniew Dembowski przekazał nam, że drogi nie zaorał, bo jej tam nie ma zgodnie z zapisami w księgach wieczystych. Wyrównał natomiast miejsce, po którym jeździła kiedyś do swojego domu letniskowego Lidia Gerc. Jak podkreśla, w ostatnim czasie, i to od wielu miesięcy, droga była nieprzejezdna, rozjechana, dlatego ją wyrównał, bo trzeba było to zrobić. Zbigniew Dembowski rozważał także gruzowanie tej drogi, ale właściciel ziemi, którą dzierżawi nie wyraził na to zgody. Rolnik z Wielkich Radowisk podkreśla, że drogi nie orał, bo nawet nie ma pługa.

Zapytaliśmy zatem, czy kontaktował się z Lidią Gerc i państwem Ciechackimi, którzy prawdopodobnie będą musieli udostępnić swoją działkę, aby Lidia Gerc mogła przejeżdżać do swojego domu letniskowego. Podkreślmy bowiem, że z uwagi na "wyrównanie" drogi znajdującej się wcześniej na polu, Lidia Gerc nie może przejechać do swojego domu, o czym pisaliśmy tutaj. Jak mówi nam Zbigniew Dembowski, rozmawiał wcześniej, kilka miesięcy temu, z państwem Ciechackimi, jednak bezskutecznie, bo za 150 metrów kwadratowych ziemi (dwumetrowy dojazd do posesji Lidii Gerc) chcieli aż 300 tys. zł. Jak podkreśla Zbigniew Dembowski, gdyby się dogadali, wystarczyłaby droga o szerokości 2 metrów, ale w tej sytuacji będzie musiała mieć zgodnie z prawem więcej. Co więcej, Zbigniew Dembowski podkreśla, że mógłby zapłacić państwu Ciechackim za udostępnienie drogi, a nawet zaoferował, że zapłaci, ale za przejazd przez pole nie przy ich domu, a na końcu ich działki, w najdalej odsuniętym od domu miejscu. Chciał, żeby było to uregulowane notarialnie. Z uwagi jednak na zbyt wysokie oczekiwania finansowe państwa Ciechackich, nie doszli do porozumienia.