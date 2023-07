Rośnie ryzyko śnięcia ryb w Kujawsko-Pomorskiem. Podczas upałów woda mocno się nagrzewa i pojawia się przyducha

Tak dzieje się już od wielu tygodni, a problem nasila się w lipcu. W weekend w naszym regionie powietrze nagrzeje się do 29-32 stopni. Mowa o pomiarze w cieniu, zaś w pełnym słońcu będą to zdecydowanie wyższe wartości.

To zjawisko pojawia się, gdy tygodni temperatura powietrza rzadko spada poniżej 20 stopni Celsjusza, co potwierdzają pomiary temperatury w rzekach, kanałach i jeziorach – te wskazują zdecydowanie powyżej 20 stopni.

Gdy spada zawartość tlenu w wodzie...

Co ciekawe przyducha może być również efektem gwałtownych opadów deszczu, zmywających z powierzchni ziemi materię organiczną, która ulega procesom gnilnym, co w efekcie prowadzi do spadku zawartości tlenu.

Z danych państwowego monitoringu środowiska (PMŚ) wynika, że od początku czerwca w całej Polsce odnotowano 64 przypadki spadku poziomu tlenu rozpuszczonego poniżej 4 mg na litr, co może prowadzić do przyduchy. Najczęściej to zjawisko notowane było na terenie województwa mazowieckiego (21) i zachodniopomorskiego (10).

- Temperatury rosną, a zatem, nie ma co ukrywać, rośnie ryzyko śnięcia ryb w rzekach i jeziorach naszego regionu. Jeśli do niego dochodzi, wtedy oczywiście wyjaśniamy przyczyny tego zjawiska i publikujemy wyniki ustaleń na naszej stronie internetowej. Na razie nie mamy informacji, by w czerwcu do niego na terenie regionu doszło – mówi nam Małgorzata Witkowska, naczelnik Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Przyducha może występować niemal na całym świecie. Według ostatnich doniesień medialnych z podobnym problemem mieli do czynienia mieszkańcy Berlina, gdzie po intensywnych opadach deszczu, z uwagi na brak tlenu w wodzie w kanałach, pojawiły się setki martwych ryb.