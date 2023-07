Ścieki w kraju nie zawsze są dobrze oczyszczane. Jaka jest sytuacja w Kujawsko-Pomorskiem?

Ubiegłoroczna katastrofa ekologiczna na Odrze uświadomiła nam z jakim zagrożeniem mamy do czynienia, jeśli nie spełnia się wymogów ekologicznych. W tym przypadku – jak stwierdzili eksperci – powodem śnięcia ogromnych ilości ryb i innych organizmów wodnych latem 2022 był nadmierny zrzut zasolonych wód z kopalń i wysoka temperatura, co doprowadziło do rozwoju toksycznych złotych alg (Prymnesium parvum).

Skontrolowano oczyszczalnie ścieków

42 z 427 (9,8 proc.) skontrolowanych oczyszczalni nie spełniało warunków określonych w pozwoleniu co do stanu i składu ścieków, zaś 20 (4,7 proc.) nie spełniało warunków określonych w pozwoleniu w zakresie ilości odprowadzanych ścieków. 6 z 427 (1,4 proc.) oczyszczalni nie spełniło warunków zarówno w zakresie stanu i składu ścieków oraz ilości odprowadzanych ścieków.

Najgorzej było na Podkarpaciu

Większość ścieków trafia do rzek

W 90,9 procentach ścieki oczyszczone odprowadzane są do wody (głównie do rzek), natomiast do ziemi w 9,1. W naszym regionie 21 skontrolowanych oczyszczalni zrzuca ścieki do wód, a jedna do ziemi.

Jak jednak stwierdzono w raporcie GIOŚ – dane bezsprzecznie wskazują, iż w przypadku odprowadzania niedostatecznie oczyszczonych ścieków (tj. przekraczających warunki określone w pozwoleniach), te mogą mieć negatywny wpływ na wody powierzchniowe.