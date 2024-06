Dziś finał Pucharu Polski Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. Derby Elana Toruń - Zawisza Bydgoszcz. Emocje gwarantowane

Niestety, będzie to finał ze skazą. Fani Zawiszy postanowili go zbojkotować i nie pojadą do Torunia. To ich protest, ponieważ nie otrzymali 800 biletów, o które zabiegali. W Toruniu odpowiedzieli, że mogą przyjąć 465 kibiców niebiesko-czarnych ze względu na przepisy bezpieczeństwa. Tego pata nie udało się rozwiązać i na trybunach zasiądą tylko sympatycy żółto-niebieskich. Bilety kosztują 20 (ulgowe) i 30 zł (normalne) do nabycia w kasach na stadionie przy ul. Bema od godz. 16.