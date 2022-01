Eksperci ZUS i KAS o Polskim Ładzie i zmianach podatkowych. Oto relacja z dyżuru

- PIT-2 jest oświadczeniem pracownika upoważniającym pracodawcę do pomniejszenia zaliczki za dany miesiąc o kwotę zmniejszającą podatek, czyli 425 zł - mówią Joanna Rutkowska (z lewej) i Monika Kaiser z III US w Bydgoszczy.

Zmiany w składce zdrowotnej i rozliczaniu oraz opłacaniu składek ZUS, tzw. ulga dla klasy średniej i PIT-2 - m.in. o to pytali Państwo podczas wspólnego dyżuru telefonicznego ZUS i KAS.

Zobacz wideo: 500 plus. Od lutego 2022 nowy nabór - wnioski tylko online

Na pytania odpowiadały: Joanna Karsznia, ekspert ZUS Oddział w Bydgoszczy oraz Monika Kaiser i Joanna Rutkowska, eksperci z III Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy.

Czy od stycznia obowiązują nowe formularze deklaracji rozliczeniowych ZUS. Czy muszę je co miesiąc składać?

Tak. Od stycznia 2022 roku obowiązują nowe wzory deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA oraz raportów imiennych ZUS RCA. Zmiana zasad ich wypełnienia dotyczy tylko osób prowadzących działalność gospodarczą. Płatnicy, którzy rozliczają wyłącznie swoje składki, przekazują ZUS DRA. Rozliczając także za innych należne składki robią to na formularzu ZUS RCA, a sumę składek przenoszą do deklaracji. Rozszerzenie zakresu deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA oraz raportu imiennego ZUS RCA obejmie informacje dotyczące: obowiązującej w danym miesiącu formy opodatkowania, kwoty dochodu bądź przychodu uzyskanego w miesiącu bezpośrednio poprzedzającym miesiąc, za który dokonywane jest rozliczenie, podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne i wyliczonej składki. Na stronie www.zus. pl są dostępne nowe wzory formularzy ZUS DRA i ZUS RCA.

Co ważne, od stycznia 2022 roku wszystkie osoby prowadzące działalność są zobowiązane do comiesięcznego składania dokumentów rozliczeniowych. Przepisy Polskiego Ładu wydłużyły termin składania dokumentów rozliczeniowych oraz opłacania składek osób fizycznych prowadzących działalność z 10-go bądź 15-tego na 20-go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Jakie zmiany w uldze rehabilitacyjnej wprowadza Polski Ład? Czy ulga nadal obowiązuje i od kiedy?

Ulga nadal obowiązuje. W zeznaniu rocznym za 2021 podatnik, który jest osobą niepełnosprawną, bądź podatnik, na którego utrzymaniu pozostaje osoba niepełnosprawna, ma prawo skorzystać z odliczenia od dochodu wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych poniesionych w danym roku podatkowym. Korzystną zmianą jest możliwość odliczenia wydatków na zakup, naprawę lub wypożyczenie indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych oraz wyposażenia umożliwiającego ich używanie (z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego). Ponadto ustawodawca wprowadził możliwość odliczania wydatków na zakup pieluchomajtek, pieluch anatomicznych, chłonnych majtek, podkładów i wkładów anatomicznych do kwoty 2280 zł. Takie wydatki muszą być udokumentowane fakturą imienną wystawioną na osobę niepełnosprawną lub osobę mającą taką osobę na utrzymaniu. Wprowadzono także możliwość odliczenia odpłatności za pobyt opiekuna osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I grupy inwalidztwa lub dzieci niepełnosprawnych do lat 16 przebywających z osobą niepełnosprawną na turnusie rehabilitacyjnym. Należy jednak zauważyć, że emeryci i renciści otrzymujący świadczenia do 2500 zł brutto w ogóle nie będą płacili podatku, co jest korzystniejsze niż skorzystanie z ulgi rehabilitacyjnej w rozliczeniu rocznym.

Mąż jest emerytem i prowadzi działalność opodatkowaną na zasadach ogólnych. Jak ma opłacać składki od stycznia?

Za styczeń 2022 roku składka zdrowotna dla osób opodatkowanych na zasadach ogólnych, a więc według skali podatkowej, naliczana jest na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2021 roku. Podstawę stanowi 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2021 roku. Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 6221,04 zł, a 75 proc. to 4665,78 zł. Wyliczona składka w wysokości 9 proc. od podanej wysokości podstawy to 419,92 zł.

Mam 62 lata. Otrzymuję emeryturę i pracuję. W tym roku dostanę nagrodę jubileuszową. Czy jeżeli zrezygnuję z pobierania emerytury, to wszystkie moje przychody ze stosunku pracy w 2022 roku będą korzystały ze zwolnienia PIT-0 dla pracujących seniorów?

Tak. Jeżeli pracownik osiąga przychody ze stosunku pracy (w tym nagrodę jubileuszową) podlegające ubezpieczeniom społecznym i pomimo nabycia uprawnienia, nie będzie otrzymywać emerytury – osiągnięte przychody ze stosunku pracy będą korzystały ze zwolnienia do kwoty 85 528 zł. Po przekroczeniu limitu ulgi, do dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej, należy zastosować kwotę wolną od podatku w wysokości 30 000 zł.

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców stosujących opodatkowanie w formie karty podatkowej stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. W 2022 roku minimalne wynagrodzenie to 3010 zł. Wobec tego za każdy miesiąc podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu działalności w 2022 roku rozlicza Pan składkę w wysokości 270,90 zł, czyli 9 proc. z 3010 zł. Przypominam o obowiązku comiesięcznego składania dokumentów rozliczeniowych do 20-go dnia następnego miesiąca.

Co to jest PIT-2 i kiedy się go składa?

PIT-2 jest oświadczeniem pracownika upoważniającym pracodawcę do pomniejszenia zaliczki za dany miesiąc o kwotę zmniejszającą podatek (425 zł). Zasadniczo składany jest raz, zaraz po podjęciu pracy u danego pracodawcy, jednak można go złożyć też później. Oświadczenie jest skuteczne do momentu, kiedy stan faktyczny w nim wskazany nie ulega zmianie.

Prowadzę działalność artystyczną i opłacam tylko składkę zdrowotną (jestem zatrudniona na etacie i tam pobierane są składki na ubezpieczenia społeczne). Jak mam naliczać składki zdrowotne od stycznia?

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne twórców i artystów od 1 stycznia 2022 roku stanowi kwota 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2021 roku. Zgodnie z publikacją prezesa GUS w Monitorze Polskim wynosi ono 6221,04 zł, a więc składka od stycznia będzie wynosiła 419,92 zł za każdy miesiąc.

Jakie zmiany we wspólnym rozliczeniu małżonków wprowadził Polski Ład i od kiedy można skorzystać z tego rozwiązania?

Polski Ład wprowadził nowe zasady dotyczące wspólnego rozliczenia się małżonków, które mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2021 roku. Zmiana umożliwia złożenie wspólnego zeznania małżonkom (między którymi istnieje wspólność majątkowa małżeńska), pozostającym w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, jak i małżonkom, którzy w związek małżeński wstąpili w trakcie roku i pozostawali w nim do końca roku. Ponadto ustawodawca umożliwił wspólne rozliczenie małżonkom, którzy mieli zawieszoną działalność gospodarczą opodatkowaną 19 proc. liniową stawką podatku albo ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. - Od stycznia 2022 roku obowiązują nowe wzory deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA oraz raportów imiennych ZUS RCA - mówi Joanna Karsznia z ZUS nadesłane

Kogo dotyczyć będzie emerytura bez podatku?

Obejmie wszystkich emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia do 2500 zł brutto. Emeryci otrzymujący wyższe świadczenia, zapłacą podatek tylko od kwoty przekraczającej 2500 zł brutto.

Jestem przedsiębiorcą opodatkowanym ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak ustalić składkę zdrowotną od stycznia?

Miesięczna podstawa wymiaru składki jest zryczałtowana i uzależniona od wysokości uzyskanych przychodów z działalności i wynosi:

- 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, jeżeli przychody z działalności nie przekroczyły od początku roku 60 tys. zł,, a więc podstawa to 3732,62 zł a składka – 335,94 zł,

- 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli przychody z działalności przekroczyły 60 tys. zł i nie przekroczyły 300 tys. zł, to odpowiednio 6221,04 zł i 559,89 zł.

- 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli przychody z działalności gospodarczej przekroczyły 300 tys. zł i 11 197,87 zł, a składka 1007,81 zł.

Jeśli przekroczy Pani ww. progi przychodów w danym miesiącu, za ten miesiąc i kolejne należy rozliczyć składkę od podstawy jej wymiaru obowiązującej dla kolejnego progu przychodów. Dodam, że przedsiębiorca, który przez cały poprzedni rok kalendarzowy prowadził działalność gospodarczą i przychody z niej były opodatkowane na zasadach ogólnych lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, może przy określaniu wysokości miesięcznej podstawy wymiaru zadeklarować chęć opłacania składki na podstawie kwoty przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym. Należy to zrobić w dokumentach rozliczeniowych za styczeń.

Jakie są zasady PIT-0 dla seniora?

Ulga polega na zwolnieniu od podatku PIT niektórych przychodów podatników, którzy pomimo osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego będą nadal aktywni zawodowo. Z ulgi mogą korzystać kobiety powyżej 60. i mężczyźni powyżej 65. roku życia, jeżeli nie otrzymują emerytury mimo nabycia uprawnienia do niej. Zwolnienie dotyczy przychodów z pracy na etacie, z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanych według skali podatkowej 19 proc. podatkiem liniowym, stawką 5 proc. (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Ze zwolnienia korzysta kwota przychodu, która nie przekracza 85 528 zł w roku podatkowym. Po przekroczeniu limitu ulgi, do dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej należy zastosować kwotę wolną od podatku w wysokości 30 000 zł.

