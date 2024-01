Elana Toruń po pierwszym sparingu. Siedem goli w meczu przeciwko GKS Wikielec [zdjęcia]

Elana Toruń - GKS Wikielec 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

Bramki dla Elany: Maciej Rożnowski, zawodnik testowany.

To był pierwszy sparing torunian w ramach przygotowań do rundy wiosennej. Rywalem był GKS Wikielec. To drużyna z pierwszej grupy III ligi. Po rundzie jesiennej zajmuje 12. lokatę.

Trener Rafał Więckowski ma do dyspozycji ponad 30 zawodników, więc ustalił z rywalami, by grać trzy razy po 40 minut.

Następny sparing Elana rozegra w przyszłą sobotę. Jej rywalem będzie Olimpia Elbląg.