Emerytury Stażowe 2023 - takie są aktualne projekty. Nowy wiek emerytalny tylko dla chętnych [1.04.2023 r.]

Takie są najnowsze pomysły na emerytury stażowe. Do Sejmu trafiły dwa projekty dot. tzw. "stażówek". Pierwszy z nich złożyła "Solidarność", a drugi prezydent Andrzej Duda. Co jest zawarte w tych projektach? Jakie trzeba będzie spełnić warunki, aby przejść na emeryturę stażową i kiedy mogą one wejść w życie?

Nowy wiek emerytalny - jeśli tak, to tylko dla chętnych i to dla tych, którzy chcieliby pracować jeszcze krócej. Tak mówi stanowczo rząd i pracuje ciągle także nad możliwością wprowadzenia emerytury stażowej. Mówiło się, ze emerytury stażowe mogłyby zostać wprowadzone w 2023 roku, a prace zakończą się jeszcze pod koniec 2022 roku. Trzeba jeszcze na to poczekać.

Komentarze najważniejszych polityków o emeryturach stażowych

Do emerytur stażowych pod koniec ubiegłego roku odniósł się premier Mateusz Morawiecki. Prezes Rady Ministrów podczas konferencji prasowej uspokoił zarówno wyborców, jak i związkowców z "Solidarności" i zapewnił, że projektem zajmie się specjalna komisja. - Zgodnie z obietnicą daną związkom zawodowym, daną Solidarności, powołaliśmy taką komisję pod kierunkiem pana ministra Marka Kuchcińskiego i wszystkie tematy, łącznie z emeryturami stażowymi, są na agendzie prac tej komisji – przyznał premier Morawiecki. - Szanuję postulat wprowadzenia emerytur stażowych i pewnie któregoś dnia będzie zrealizowany, ale będzie trzeba chyba trochę zaczekać - mówił lider PiS Jarosław Kaczyński w Nowym Sączu. - Wiem, że to było w porozumieniach gdańskich z 1980 roku, ale to jest dzisiaj sprawa trudna i ja nie chcę nikogo oszukiwać. My mamy dzisiaj procent w PKB wydatków na emeryturę naprawdę wysoki. I jest pytanie, czy my jesteśmy w stanie jeszcze go podwyższyć, czy pierwszeństwem nie jest jednak to, żeby podwyższać emerytury przede wszystkim, ale też te średnie, no i najniższe płace - dodawał Kaczyński podczas spotkania z mieszkańcami.

Obecne zasady emerytur i wiek emerytalny. Zmiany po rządach Zjednoczonej Prawicy

Po korzystnych dla pracowników zmianach wprowadzonych przez rządy Zjednoczonej Prawicy, prawo do emerytury minimalnej we wskazanej wysokości mają osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn i mają okresy składkowe i nieskładkowe w wysokości co najmniej 25 lat dla mężczyzn i 20 lat dla kobiet. Dyskusja o ewentualnych zmianach trwa, ale przedstawiciele rządu szybko ucięli spekulacje.

Na konferencji prasowej minister rodziny Marleny Maląg i prezes ZUS prof. Gertrudy Uścińskiej padło pytanie, kiedy będzie konieczne podniesienie wieku emerytalnego z powodu niekorzystnych czynników demograficznych. Minister Maląg odnosząc się do tej kwestii, powiedziała, że przejście na emeryturę po osiągnięcie odpowiedniego wieku powinno być wyborem, a nie przymusem, dlatego rząd wprowadził wiele instrumentów zachęcających do dłuższego pozostawania na rynku pracy. Jak wskazała, jest to na przykład PIT 0 dla seniorów.

- Nie po to przywracaliśmy wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn), aby teraz pracować nad jego wydłużeniem - oświadczyła szefowa MRiPS.

Takie są projekty dotyczące emerytur stażowych 2023

Do Sejmu trafiły dwa projekty dot. tzw. "stażówek". Pierwszy z nich złożyła "Solidarność", a drugi prezydent Andrzej Duda. Co jest zawarte w tych projektach? Jakie trzeba będzie spełnić warunki, aby przejść na emeryturę stażową i kiedy mogą one wejść w życie?

Takie są propozycje na nowy wiek emerytalny dla chętnych - lista

Swój projekt, dotyczący emerytur stażowych złożyła w Sejmie "Solidarność". Pod tym projektem podpisało się 235 tysięcy osób. Także Andrzej Duda złożył już stosowny projekt, w którym opisane są zasady przejścia na emeryturę stażową. Wynikało nawet z niego, że będzie można z niej skorzystać od 2023. Oczywiście najpierw musi się na to zgodzić Sejm i Senat. Co znalazło się w obu projektach i jakie mogą być zasady przejścia na emeryturę stażową? Czytaj w poniższej galerii.

