Emerytury w maju 2024 - tabela netto. Takie wypłaty otrzymają seniorzy, a my mamy wyliczenia [1.05.2024]

Emerytury w maju 2024 - oto wyliczenia i stawki brutto i netto

W kwietniu seniorzy otrzymali powiększone przelewy o trzynastą emeryturę - kwoty były zatem znacznie większe. W maju zdecydowana większość emerytów otrzyma podstawowe świadczenie, które zostało powiększone w marcu o wskaźnik waloryzacji.

Zobacz także:Emerytury stażowe 2024 - przykładowa tabela wyliczeń. Tak mogą wyglądać nowe "stażówki"

Pierwsze wypłaty majowych emerytur rozpoczną się jeszcze w kwietniu, a to dlatego, że standardowo emerytury wypłacane są m.in. w pierwszy dzień każdego miesiąca. Osoby, które pobierają świadczenie w tym terminie powinny zostać emeryturę lub rentę do 30 kwietnia, bo 1 maja to oczywiście święto.