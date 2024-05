Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz biła głową w mur. W niedzielę mecz ostatniej szansy z Górnikiem Wałbrzych. Tak kibicowaliście koszykarzom!

Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz - Górnik Wałbrzych 74:86

Enea Abramczyk Astoria wygrywała w tym sezonie mecze w z Górnikiem dzięki twardej i dobrze zorganizowanej defensywie i to był warunek powodzenia w dwóch bydgoskich finałowych starciach. Jak się okazało, to Górnik przyjechał do Bydgoszczy doskonale przygotowany i wyeliminował największe atuty Asty.

Było już -17, ale jeszcze Astoria zerwała się do walki. W 28. minucie wreszcie do kosza trafiła pierwsza "trójka" (Filip Zegzuła). To jeszcze nie był kontakt, ale już 45:56, ale to były nieliczne udane akcje bydgoszczan, bo w kolejnej Zegzuła zaliczył już niedolot.