Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz buduje nowy zespół na awans. Mocny kontrakt na początek!

Pierwszym ruchem transferowym był kontrakt z Grzegorzem Skibą, który poprowadzi Astę w kolejnym sezonie. Kibice przyjęli jego powrót do klubu z dużym entuzjazmem, bo pamiętają świetnie grającą drużynę, która awansowała do ekstraklasy w 2019 roku.

Wciąż otwarte pozostaje pytanie, w jakiej lidze zagra w przyszłym sezonie bydgoski zespół. Na parkiecie nie udało się wywalczyć awansu, w finale I ligi lepszy był Górnik Wałbrzych. Wiemy jednak, że Polska Liga Koszykówki otwarta jest na poszerzenie liczby drużyn do 18 drużyn . Pierwszy w kolejce czeka Sosnowiec, gdzie do II ligi awansowało Zagłębie.

Problem w tym, że budowanie budżetu n a PLK idzie opornie i liga właśnie przedłużyła termin ubiegania się o dziką kartę, jej koszt to pół miliona złotych. Jak informuje Łukasz Cegliński ze sport.pl, jeśli Zagłębie ostatecznie skorzysta z oferty, to zaproszenia trafią też do Bydgoszczy i Radomia, aby liczba drużyn była parzysta.