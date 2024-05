Wszystkie grzechy Enea Abramczyk Astorii. Dlaczego faworyt z Bydgoszczy przegrał finał I ligi? Co z dziką kartą do PLK?

W zarządzaniu zespołem popełniano błąd za błędem. Latem zatrudniono kilku świetnych strzelców, a w zasadzie żadnego rasowego rozgrywającego, świetny Szymon Kiwilsza - bez wątpienia najlepszy transfer Asty - nie miał partnera pod koszem. W trakcie sezonu Enea Abramczyk Astoria zatrudniła dwóch Amerykanów (sic!), z których żaden nie wpłynął znacząco na jakość gry zespołu. Konia z rzędem temu, kto logicznie wyjaśni, po co zatrudniano w tym roku Michała Plutę, który play off przesiedział na ławce, gdy na minuty czekał bardziej obiecujący Jakub Stupnicki?

Do tak trudnej konstrukcji klub zatrudnił Krzysztofa Szubargę, praktycznie debiutanta w tej roli. To tak, jakby Empire State Building miał budować inżynier tuż po dyplomie. A potem miesiącami zwlekano ze zmianami w sztabie, choć gra się nie kleiła od pierwszego meczu i postępów w zasadzie nie było. Ratowanie się w tej sytuacji Aleksandrem Krutikowem tuż przed play off było ruchem rozpaczliwym i liczeniem na cud. Jednemu i drugiemu trenerowi nie udało się zbudować hierarchii w zespole i skutecznej rotacji.

Co teraz? Przed klubem strategiczna decyzja, czy starać się o dziką kartę. Prezesa Bartłomieja Dzedzeja zapytaliśmy o to jeszcze w niedzielę, ale prosił o powtórkę pytania za dwa, trzy dni. Bo to chyba nie do niego będzie należała ostateczna decyzja, tylko do kluczowych partnerów klubu, a więc miasta i firmy Abramczyk.