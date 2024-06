Ciech Noteć Inowrocław ma nowego trenera na I ligę. Przemysław Łuszczewski będzie budował skład beniaminka

- Chcieliśmy trenera, który zna ligę i nauczy nas tej ligi. To absolutnie nie jest przypadkowy wybór. Byliśmy już blisko, gdy trener pracował w Pelplinie. To była przemyślana decyzja i w końcu nasze drogi się skrzyżowały. To bardzo ambitny człowiek, my jesteśmy ambitnym klubem i razem możemy wykonać krok do przodu - uważa Rudnicki.