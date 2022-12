Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz kontraktuje kolejnego zawodnika. Pomoże?

Do bydgoskiej drużyny dołączył Litwin Paulius Petrilevicius. Ostatnio grał w ekipie Nevezis Kiejdany.

- 31 letni zawodnik dziś przejdzie testy medyczne i od jutra rozpocznie przygotowania z drużyną do spotkania z GTK Gliwice - przekazał w sobotę bydgoski klub. - W bieżącym sezonie nasz nowy center notował: 14,0 pkt., 5,4 zb. oraz 2,5 as. W czwartek o 19:30 przystąpimy do spotkania z GTK Gliwice już w pełnym składzie, a wasze wsparcie z trybun będzie bardzo ważne - zaapelowała Asta do kibiców.

Kilka dni wcześniej Astoria zakontraktowała inne gracza. Myke Henry na razie jednak nie zachwycił. W piątkowym meczu z Legią Warszawa (61:86) znalazł się w wyjściowej piątce, zaczął od kilku nieudanych akcji indywidualnych, ale jeszcze w 1. kwarcie zdobył swoje pierwsze punkty w PLK. Do przerwy miał 1/7 z gry, a cały mecz zakończył ze skutecznością 3/11, zaliczył aż 7 strat, 3 zbiórki i 2 bloki.