Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz w końcówce straciła szanse na niespodziankę w Szczecinie

King Szczecin - Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 88:80 (15:25, 21:13, 21:22, 31:20)

Bydgoszczanom spadek znowu zajrzał spadek mocniej w oczy po ostatnich wygranych torunian i w Szczecinie rozpoczęli z niebywała motywacją. Bardzo dobra obrona, niemal bezbłędna gra w ataku i w 8. minucie było 21:5 dla gości. Walczący o zwycięstwo w sezonie zasadniczym szczecinianie mieli ogromne kłopoty w ataku i w 1. kwarcie nie dobili do 30 procent z gry. Za to Asta była niemal bezbłędna w rzutach za 2 i w ten sposób budowała przewagę.

Drugą kwartę rozpoczęli "trójkami" Brown i Meier za 3, King zaliczył serię 16:4 zbliżył się 21:24. Właśnie Meier był jedyną odpowiedzią Kinga i jedynym graczem, z którym nie radziła sobie defensywa. Skrzydłowy do przerwy zdobył 20 z 38 punktów całego zespołu, a dzięki kolejnym trafieniom z dystansu (7/16 do przerwy) przewaga Astorii stopniała do 2 punktów.